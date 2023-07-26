Bố Shark Bình phấn khởi, dành tặng con dâu Phương Oanh món quà bất ngờ trong lễ ăn hỏi

Sau lễ ăn hỏi, gia đình hai bên đã tổ chức buổi tiệc chiêu đãi. Đáng chú ý, bố Shark Bình - Ông Xuân Minh đã lên sân khấu để gửi tặng món quà đặc biệt đến con trai và con dâu Phương Oanh. Vị hôn phu của Phương Oanh cũng đứng cạnh bố, cổ vũ ông hoàn thành trọn vẹn tiết mục.
Video 15:50 26/07/2023

Kiều Diễm (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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