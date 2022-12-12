Anh lính cứu hỏa mưu trí nhất năm, cản cô gái cố tự tử "không một động tác thừa"

Vụ việc xảy ra tại một khu căn hộ cao cấp ở Hàn Quốc. Sau khi được người dân lân cận báo cáo tình hình về một cô gái có ý định dại dột trên ban công chung cư thì lực lượng cứu hỏa đã có mặt sau ít phút. Anh lính cứu hỏa đã nhanh trí trèo lên ban công và nhân lúc cô gái không chú ý thì tung cước đẩy mạnh cô gái vào trong nhà. Kết quả là cô gái đã sống sót và an toàn.
Video 11:10 12/12/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu