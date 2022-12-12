Anh lính cứu hỏa mưu trí nhất năm, cản cô gái cố tự tử "không một động tác thừa"

Vụ việc xảy ra tại một khu căn hộ cao cấp ở Hàn Quốc. Sau khi được người dân lân cận báo cáo tình hình về một cô gái có ý định dại dột trên ban công chung cư thì lực lượng cứu hỏa đã có mặt sau ít phút. Anh lính cứu hỏa đã nhanh trí trèo lên ban công và nhân lúc cô gái không chú ý thì tung cước đẩy mạnh cô gái vào trong nhà. Kết quả là cô gái đã sống sót và an toàn.

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