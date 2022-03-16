Ấm lòng người Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ vị khách Tây khi bị rớt iphone xuống hồ

Sự việc được ghi tại một khu du lịch sinh thái, 3 vị khách người Pháp sơ ý làm rớt chiếc iphone xuống hồ trong lúc chụp ảnh. Rất may, lúc đó có một anh MC cùng bảo vệ tại KDL đã nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi "giải cứu" được chiếc điện thoại, cả 3 vị khách Tây đồng loạt cúi gập người cảm ơn sự hiếu khách này.
Video 08:58 16/03/2022

Kim Quỳnh (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu