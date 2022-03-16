Ấm lòng người Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ vị khách Tây khi bị rớt iphone xuống hồ

Sự việc được ghi tại một khu du lịch sinh thái, 3 vị khách người Pháp sơ ý làm rớt chiếc iphone xuống hồ trong lúc chụp ảnh. Rất may, lúc đó có một anh MC cùng bảo vệ tại KDL đã nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi "giải cứu" được chiếc điện thoại, cả 3 vị khách Tây đồng loạt cúi gập người cảm ơn sự hiếu khách này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-long-nguoi-viet-nam-nhiet-tinh-giup-do-vi-khach-tay-khi-bi-rot-iphone-xuong-ho-456016.html