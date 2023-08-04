Đại bàng bỗng 'hóa đá' lơ lửng, bất động giữa không trung, cả đời muốn chiêm ngưỡng một lần cũng khó!

Có thể thấy, một vài nhân viên cứu hỏa đang đứng trên xe chữa cháy, dùng cây gậy dài để cố gắng bắt con đại bàng. Nhân viên cứu hộ sau đó cho biết, con đại bàng thực chất bị mắc kẹt trên dây diều chứ không phải do hiện tượng "siêu nhiên" nào gây ra. Rất may, con đại bàng sau đó đã thoát ra được và tự bay đi.

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