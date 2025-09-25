Xe du lịch chở 18 hành khách bị đứt cáp, lao xuống dốc và cái kết bất ngờ

Sự việc xảy ra trên một con phố ở Brazil, vào chiều 20/9 (giờ địa phương), khi một chiếc xe du lịch chở đầy hành khách bất ngờ bị đứt dây cáp kéo, mất lái và lao nhanh xuống dốc. Thật kỳ diệu, không ai trong số 18 người trên xe, hầu hết là người lớn tuổi, bị thương sau vụ tai nạn.
Video 2 giờ 22 phút trước

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

