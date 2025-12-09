Vụ nổ mạnh khiến hộp đêm bốc cháy ngùn ngụt làm 25 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương

Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi hộp đêm nổi tiếng Birch by Romeo Lane vào đêm 7/12, tại Arpora, Bắc Goa, Ấn Độ, khiến 25 người thiệt mạng. Thông tin ban đầu được các quan chức chia sẻ cho biết khoảng 50 người khác đã bị thương và hiện đang được điều trị tại Trường Cao đẳng Y khoa Goa.
Video 1 giờ 30 phút trước

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

