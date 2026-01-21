Voi dữ tấn công khiến 22 người tử vong và nhiều người bị thương khiến dân làng hoảng sợ

Các quan chức ở Ấn Độ đang truy tìm một con voi đã giết chết 22 người trong 10 ngày ở bang Jharkhand. Kể từ đầu tháng Giêng, đã có 22 người thiệt mạng do con vật này gây ra, trong đó có một em bé 8 tháng tuổi và một chuyên gia về động vật hoang dã được mời đến để khống chế nó.
Video 1 giờ 44 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

