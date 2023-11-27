Trận tử chiến khốc liệt để tranh giành lãnh thổ, báo hoa mai nằm hấp hối sau khi lĩnh nhát cắn chí mạng gây vỡ sọ của đồng loại

Đoạn clip ghi lại trận chiến kinh hoàng này đã được ghi lại ở con đường ven sông Sabie, Nam Phi. Trong trận chiến tranh giành lãnh thổ, con báo hoa mai nhỏ hơn đã phải nằm hấp hối sau khi lĩnh nhát cắn chí mạng từ đồng loại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-tu-chien-khoc-liet-de-tranh-gianh-lanh-tho-bao-hoa-mai-nam-hap-hoi-sau-khi-linh-nhat-can-chi-mang-gay-vo-so-cua-dong-loai-632964.html