Thấy chồng nắm tóc, kéo lê vợ trên đường ai cũng phẫn nộ, khi biết nguyên nhân còn "điên máu" hơn gấp nhiều lần

Vụ việc vô nhân đạo này xảy ra tại làng Hussaina Khurd, huyện Vaishali, bang Bihar, Ấn Độ. Người phụ nữ đáng thương này sống ở Thành phố Muzaffarpur, bang Bihar đã tới giữa làng Hussaina Khurd để nói rõ cho gia đình của người vợ hai sắp cưới của chồng mình rằng cô và chồng đã kết hôn hợp pháp. Gia đình nhà gái đã hủy hôn ngay sau đó, điều này khiến anh chồng nổi điên và xuống tay tàn bạo với người vợ của mình bằng cách túm tóc kéo cô lê lết trên đường chính của làng.
Video 06:22 13/12/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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