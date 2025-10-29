Tai nạn thương tâm: Xe buýt bốc cháy khi chạm vào dây điện cao thế, 2 người tử vong, 6 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Manoharpur gần Jaipur vào sáng ngày 28/10. Xe buýt chở công nhân lò gạch và hành lý quá tải. Khi đang đi qua đường Kachha, đồ gia dụng và bình gas trên nóc xe buýt đã chạm vào đường dây điện cao thế. Vụ tai nạn có thể còn thảm khốc hơn vì có ba bình gas LPG trên xe buýt và một bình đã phát nổ.

