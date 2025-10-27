Cãi vã với gia đình, người đàn ông nhảy sông tự tử nhưng lại bị mắc kẹt trong đám bèo tây

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 24/10, tại Fatehpur Chaurasi, Ấn Độ. Một người đàn ông đã nhảy xuống sông với mục đích tự tử đã được cứu sau khi bị mắc kẹt trong đám bèo tây. Được biết nạn nhân tên Suresh, 35 tuổi, đã nhảy từ cầu xuống sông sau một cuộc cãi nhau với gia đình.

