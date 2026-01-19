Tai nạn liên hoàn, 5 xe tải va chạm trên cao tốc, 2 công nhân tử vong thương tâm

Ít nhất 2 công nhân đã thiệt mạng sau vụ va chạm liên hoàn giữa 5 xe tải hạng nặng trên đường cao tốc Kundli-Manesar-Palwal (KMP) thuộc huyện Nuh, bang Haryana, Ấn Độ, vào sáng ngày 19/1. Vụ tai nạn đã gây ra một đám cháy lớn, thiêu rụi một container của Amazon chở hàng hóa.

Video 1 giờ 51 phút trước 1 giờ 51 phút trước Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-lien-hoan-5-xe-tai-va-cham-tren-cao-toc-2-cong-nhan-tu-vong-thuong-tam-751234.html