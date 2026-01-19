Tai nạn liên hoàn, 5 xe tải va chạm trên cao tốc, 2 công nhân tử vong thương tâm

Ít nhất 2 công nhân đã thiệt mạng sau vụ va chạm liên hoàn giữa 5 xe tải hạng nặng trên đường cao tốc Kundli-Manesar-Palwal (KMP) thuộc huyện Nuh, bang Haryana, Ấn Độ, vào sáng ngày 19/1. Vụ tai nạn đã gây ra một đám cháy lớn, thiêu rụi một container của Amazon chở hàng hóa.
Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

