Rắn chuột xấu số khi ăn phải "liên hoàn tát" của mèo nhà đến mức đờ đẫn bò đi nơi khác

Diễn biến là một con mèo nhà phát hiện ra con rắn chuột Dione xuất hiện trong vườn. Chú mèo liên tục vả vào đầu con rắn để ngăn cho nó không bò vào nhà. Tuy rằng rắn chuột đã cuộn mình lại trong tư thế phòng thủ rồi ngóc cao đầu đe dọa lại chú mèo nhưng cũng bị choáng váng không ít trước những cú vả vừa nhanh vừa uy lực. Cuối cùng con rắn cũng bò đi nơi khác sau khi bị tấn công quá nhiều. 
Video 06:39 13/12/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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