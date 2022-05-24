Phát hiện với loài có có thể bay trên mặt nước, kỷ lục thời gian khiến ai cũng bất ngờ?

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cá chuồn bay là là trên mặt nước ở khu vực giữa đảo Kuchinoerabujima và đảo Yakushima ở Kagoshima, tây nam Nhật Bản. Được biết, khoảng cách thông thường mà cá chuồn bay được là 50 mét, trong khi đó, khoảng cách lớn nhất là 400 mét trước khi lặn xuống nước. Cá chuồn cũng có khả năng nhảy cao tới 8 mét trên mặt nước.
Video 22:38 24/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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