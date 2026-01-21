Nhà sư cầu cứu khi bị trăn khủng dài 4 mét, nặng 15kg siết chặt cổ và cái kết

Nhà sư Phra Withee Khamwilai, 62 tuổi, đang dọn dẹp nhà thì một người hàng xóm phát hiện con trăn bò dọc theo bức tường của ngôi chùa ở Samut Prakan, ngoại ô Bangkok, Thái Lan. Nhân viên trong chùa vội vàng gỡ con trăn ra khỏi người vị sư đang bất tỉnh trước khi gọi dịch vụ cấp cứu.

