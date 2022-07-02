Người ngư dân nghèo nhặt được 'vật thể lạ' được cho là báu vật của biển khơi

O6ng Harris (60 tuổi, Florida) trong một lần dạo biển đã nhặt đươc một khối đá lạ. Người ta kiểm tra khối đá và phát hiện ra đây có thể là long diên hương. Ông Harris cho biết các khối đá nặng khoảng 100kg và có thể trở thành khối lượng long diên hương lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới.

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