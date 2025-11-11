Người dân sốc nặng khi phát hiện con trăn khổng lồ dài 6 mét đang trườn qua chiếc bè tre nổi trong trận mưa lớn

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gây sốc khi một con trăn khổng lồ xuất hiện trong trận lũ lụt ở Philippines. Người dân đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện con trăn mắt lưới dài 6 mét trườn qua một chiếc bè tre nổi giữa trận mưa lớn ở thành phố Talisay, Cebu.

