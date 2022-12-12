Người đàn ông lanh trí dùng khăn giải cứu chú bò bị cột điện hút khi trời mưa

Sự việc diễn ra bên ngoài một cửa hàng trang sức ở Mansa, Ấn Độ. Con bò co giật, ngã xuống đường rồi bị hút vào cột điện khi đang đi trên đường ngập nước. Một người đàn ông được cho là chủ nhân của nó đã nhanh trí dùng khăn kéo con bò ra khỏi cột điện. Kết quả là con bò may mắn thoát chết và cột điện bị rò rỉ được xử lý kịp thời.
Video 07:13 12/12/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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