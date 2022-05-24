Người đàn ông kiên cường, chống chọi đến cùng khi bị lợn rừng tấn công

Khi người đàn ông này đi qua khu vực có nhiều bụi rậm, một con lợn rừng đã bất ngờ lao ra và tấn công anh từ phía sau. Dù bị ngã, người đàn ông vẫn cố gắng lăn tới nơi an toàn và dùng tay không chống trả lại. Chứng kiến sự việc, những người có mặt liên tục hét lên khiến con lợn rừng chạy trở lại bụi cây và biến mất.

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