Người đàn ông đi cấp cứu trong tình trạng đau đớn khi lính cứu hỏa lấy lưỡi câu ra khỏi mũi anh ta

Sự việc xảy ra tại Panavilayil, Theppupara, Ezhakulam Panchayat Ward 4, thuộc quận Pathanamthitta, Kerala, miền nam Ấn Độ, vào ngày 21/9. Trong khi đang chất cá lên xe tải, một người đàn ông vô tình bị lưỡi câu mắc kẹt trong mũi.

