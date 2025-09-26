Giăng lưới đánh cá trên sông, cậu bé 12 tuổi bất ngờ bị con cá sấu tấn công rồi kéo xuống nước

Cậu bé tên Arif Fahmi Aiman Mohammad Tinggal, 12 tuổi, đang ngồi trên thuyền và giăng lưới đánh cá trên sông Sungai Kampung Empila ở Sarawak, Malaysia vào ngày 18/9. Nạn nhân sau đó được đội cứu hỏa và cứu hộ tìm thấy lúc 9h50 sáng với vết thương ở ngực do cá sấu cắn.

Video 2 giờ 17 phút trước 2 giờ 17 phút trước Bối Bối | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giang-luoi-anh-ca-tren-song-cau-be-12-tuoi-bat-ngo-bi-con-ca-sau-tan-cong-roi-keo-xuong-nuoc-743068.html