Cuộc chiến sinh tử, hàng chục con cá sấu tấn công đàn sư tử để cướp mồi và cái kết bất ngờ

Vào giữa tháng 7 vừa qua, tại Công viên Quốc gia Kruger ở Nam Phi, du khách đã được chứng kiến một cảnh tượng hiếm gặp trong thế giới tự nhiên, đó là cuộc chiến kịch tính giữa đàn sư tử và hàng chục con cá sấu để tranh giành xác một con ngựa vằn.

