Cố băng qua đường ray, xe tải bị tàu hỏa tông văng rồi kéo lê vài mét, tài xế và người đi cùng may mắn sống sót

Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một đoàn tàu đâm vào một chiếc xe tải tại đường ngang ở Brazil. Đoạn clip ghi lại từ camera giám sát cho thấy, chiếc xe tải đang di chuyển trên đường ray trước khi đầu máy xe lửa lao tới, tông vào nó và kéo lê đi vài mét.
Video 2 giờ 0 phút trước

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

