Nghe trai đẹp hát trong đám cưới, cô dâu bật khóc nức nở nhưng biểu cảm của chú rể lại khiến CĐM bật cười

Mới đây, blogger Zhengmei đã đăng tải clip ghi lại cảnh hai bạn người bạn là nam của cô dâu hát một bài tình ca trong đám cưới khiến cô dâu bật khóc ngay khi vừa mở lời. Lúc đó chú rể sắc mặt thay đổi rất nhiều, thoáng có chút ngượng ngùng khiến nhiều dân mạng bật cười thích thú. Sau khi sự việc xảy ra, nữ chính đã đứng ra giải thích rằng thật ra bạn thân và chồng cô quen nhau, vì tính tình anh không thích cười, lại lạnh lùng, thờ ơ nên mới có biểu cảm đó.
Video 21:49 31/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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