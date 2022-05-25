Mò vào nhà dân, tên trộm bị chú chó lao ra cắn 'không trượt phát nào'

Sự việc xảy ra tại một nhà dân ở quận Ambala thuộc bang Haryana, Ấn Độ. Trong clip, một nam thanh niên đang trèo tường đột nhập vào nhà một hộ dân. Khi hắn vừa đi vào trong nhà thì một con chó lớn bất ngờ lao tới tấn công hắn.Quá hoảng sợ, tên trộm vội vàng ném chậu hoa về phía con chó để tự vệ. Tuy nhiên, con chó vẫn dũng cảm lao lên khiến hắn ngã xuống đất.
Video 20:55 25/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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