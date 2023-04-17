Mẹ bị ô tô chạy ngược chiều đâm tử vong, con gái khóc nức nở: “Chuyện gì cũng làm em áy náy... Mỗi lần nhớ mẹ, em lại viết nhật ký”

Cô con gái rủ mẹ đi du lịch nhân kỷ niệm ngày cưới nhưng người mẹ từ chối vì bà muốn đi thăm tro cốt của con trai. Bất ngờ, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào ngày hôm đó và đã khiến bà qua đời.

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