Máy bay chở 11 người đột nhiên mất tích "bí ẩn" khi cách sân bay khoảng 20km

Chiếc ATR 42-500 cất cánh từ Yogyakarta cho chuyến bay kéo dài 2 giờ đến Makassar, Nam Sulawesi, nhưng được cho là đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu khi máy bay cách sân bay khoảng 20km. Hình ảnh cho thấy mảnh vỡ trên sườn núi, được cho là từ chiếc máy bay cánh quạt phản lực bị rơi.

