Kinh ngạc trước cảnh tượng chó hoang tấn công rắn hổ mang để cứu 30 trẻ em và cái kết

Một chú chó hoang tên Kali đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ hơn 30 học sinh mẫu giáo khỏi một con rắn hổ mang độc ở huyện Mayurbhanj, bang Odisha, Ấn Độ. Vụ việc xảy ra tại làng Dhirakula đã khiến cộng đồng địa phương xúc động và tôn vinh chú chó như một người hùng.
Video 12:15 25/04/2026

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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