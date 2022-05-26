Kiên cường đối đầu với 2 kẻ săn mồi mạnh nhất vùng đồng cỏ, linh dương đầu bò nhận cái kết không thể bi thảm hơn

Một đoạn video kịch tính được ghi ở Khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara (Kenya) đã cho thấy cảnh một con linh dương đầu bò ngoan cường, chiến đấu giành giật sự sống với cả linh cẩu lẫn sư tử. Tuy thoát được lần thứ nhất nhưng rõ ràng đứng trước loài sư tử hung hãn, con linh dương đầu bò đã phải nhận cái kết thảm.

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