Không may quên kéo phanh tay, xe ô tô trôi ngược, cuốn nạn nhân vừa bị xe đâm vào gầm tại "ngã tư tử thần" của "vùng đất Hạ Long"

Nữ tài xế đã vội xuống xe mà quên kéo phanh tay nên chiếc xe lại gây họa cho nạn nhân đang bị thương thêm một lần nữa. Vụ tai nạn trên thuộc giao lộ giữa đường Võ Nguyên Giáp và đường Hải Thịnh (Quảng Ninh).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-may-quen-keo-phanh-tay-xe-o-to-troi-nguoc-cuon-nan-nhan-vua-bi-xe-dam-vao-gam-tai-nga-tu-tu-than-cua-vung-dat-ha-long-472687.html