Kết đắng khi cố vượt mặt xe con, xe bán tải tông cột đèn rồi xoay như chong chóng tại chỗ

Vụ tai nạn xảy ra ở Phuket, miền Nam Thái Lan. Tài xế điều khiển xe bán tải màu đen mất tay lái do cố vượt lên xe con, làm chiếc xe bị trượt dài rồi tông mạnh vào cột đèn khiến cho xe xoay nhiều vòng, đến mức người đàn ông xém văng khỏi xe. Tài xế sau đó được người dân giải cứu và đưa đi bệnh viện.

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