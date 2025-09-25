'Hố tử thần' khổng lồ nuốt chửng xe cộ và cột điện tại trung tâm thủ đô Thái Lan

Hố sụt có độ sâu khoảng 50 mét và diện tích 900 mét vuông, xuất hiện vào lúc 7 giờ sáng 24/9 (giờ địa phương). Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một chiếc xe bị nghiêng sát mép hố, trong khi ít nhất hai cột điện và một xe kéo của đồn cảnh sát Samsen gần đó đã rơi xuống cùng với hai phương tiện khác.

