'Hố tử thần' khổng lồ nuốt chửng xe cộ và cột điện tại trung tâm thủ đô Thái Lan

Hố sụt có độ sâu khoảng 50 mét và diện tích 900 mét vuông, xuất hiện vào lúc 7 giờ sáng 24/9 (giờ địa phương). Hình ảnh từ hiện trường cho thấy một chiếc xe bị nghiêng sát mép hố, trong khi ít nhất hai cột điện và một xe kéo của đồn cảnh sát Samsen gần đó đã rơi xuống cùng với hai phương tiện khác.
Video 2 giờ 12 phút trước

Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi