"Hiệp sĩ giữa đời thường", nam bảo vệ "nhanh như chớp" cứu bé trai bị rơi xuống hồ khỏi đuối nước

Sự việc xảy ra tại khu căn hộ ở Serra, Espirito Santo, Brazil. Diễn biến cụ thể là nam bảo vệ khiêm khuân vác của khu căn hộ này đi tuần và phát hiện ra một bé trai đang chới với dưới bể bơi. Nam bao vệ đã mau chóng lao tới, nằm xuống sàn và tóm lấy tay cậu bé và kéo lên bờ. Rất may mắn là cậu bé không cần phải thăm khám y tế sau sự cố trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hiep-si-giua-doi-thuong-nam-bao-ve-nhanh-nhu-chop-cuu-be-trai-bi-roi-xuong-ho-khoi-duoi-nuoc-492903.html