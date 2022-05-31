H'Hen Niê chứng tỏ bản lĩnh với màn xử lý đầy tinh tế khi gặp sự cố trên sàn catwalk, giữ vững thần thái đầy quyền lực ở vị trí vedette

Dù gặp phải một chút sự cố trên sàn diễn nhưng với kinh nghiệm sân khấu dày dặn, H'Hne Niê vẫn bình tĩnh xử lý khôn khéo vấn đề và hoàn thành phần trình diễn một cách ấn tượng.
Video 05:51 31/05/2022

Ngọc Hân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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