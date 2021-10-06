"Hết hồn" xem người đàn ông lao mình xuống hồ, dùng khuỷu tay đập vỡ từng tảng băng giải cứu hai chú chó bị mắc kẹt

Thấy hai chú chó bị mắc kẹt dưới hồ băng, người đàn ông cởi trần, lao mình xuống hồ, dùng khuỷu tay đập vỡ từng tảng băng để giải cứu. Hành động dũng cảm và liều lĩnh của người đàn ông khiến nhiều người "thót tim" khi xem.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/het-hon-xem-nguoi-dan-ong-lao-minh-xuong-ho-dung-khuyu-tay-dap-vo-tung-tang-bang-giai-cuu-hai-chu-cho-bi-mac-ket-429124.html