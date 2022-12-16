"Giận quá mất khôn", Cầu thủ phải treo giò suốt đời sau khi tung đòn "knock out" vào mặt nữ trọng tài

Cầu thủ Cristian Tirone của Garmense đã tung nắm đấm, đánh gục nữ trọng tài Dalma Cortadi, sau tình huống nữ trọng tài rút ra thẻ vàng cảnh cáo thủ môn của đội Garmense. Tình huống bạo lực này xảy ra trong trận đấu giữa Deportivo Independencia với Garmense, tại giải Tres Arroyos League (Argentina).

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