Đứt dây thừng, người đàn ông rơi xuống bể đầy cá sấu khiến người xem khiếp vía

Sự việc xảy ra tại Orlando, bang Florida, Mỹ. Khi vừa nắm lấy sợi dây thừng để đu qua mỏm đá, người đàn ông bất ngờ rơi thẳng xuống hồ cá sấu. Dù nguy hiểm nhưng may mắn là người này đã kịp thời thoát ra khỏi hồ nước. Hiện không rõ người đàn ông có bị thương nặng sau cú ngã hay không.
Video 22:47 24/06/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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