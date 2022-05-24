'Đùa với tử thần', nam thanh niên trả giá đắt khi cho tay vào mồm 'chúa sơn lâm'

Một nam thanh niên đang dùng tay trêu đùa một con sư tử được nhốt trong lồng. Dù con vật đã liên tục gầm gừ đe dọa, người này vẫn cố cho tay vào miệng con sư tử. Kết quả con vật to lớn đã cắn chặt lấy ngón tay của nam thanh niên. Dù la hét thất thanh nhưng con sư tử đã cắn đứt ngón tay của anh ta.

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