Đang ăn cơm trong nhà, gia chủ co giò tháo chạy vì cơn mưa như thác đổ

Camera an ninh ghi lại hình ảnh một nam thanh niên và 2 cô gái đang ăn cơm. Trong lúc họ dùng bữa thì trời mưa như trút nước. Họ vừa ăn vừa nhìn ra ngoài với biểu hiện lo lắng. Thế rồi bất ngờ mái nhà lợp bằng tôn đổ ập xuống, kéo theo nước mưa và rác dội thẳng vào mâm cơm. Ba người vội vàng tháo chạy. Nam thanh niên vẫn kịp cầm bát đũa của mình chạy theo còn 2 cô gái kia thì không kịp.

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