Clip: Khách hàng đang mua sắm tại siêu thị thì phát hiện trăn KHỔNG LỒ dài 3m chui đầu ra

Một nữ khách hàng ở Sydney thì phát hiện con trăn dài ba mét trên kệ hàng. Điều trùng hợp Alati vốn một chuyên gia bắt rắn nên dù chỉ cách nó 20cm người phụ nữ này cũng không mấy sợ hãi. Cô báo cho nhân viên siêu thị lấy dùm mình túi bắt rắn, rồi nhanh chóng bắt con trăn và thả nó vào rừng cây gần đó

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