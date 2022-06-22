Clip: Khách hàng đang mua sắm tại siêu thị thì phát hiện trăn KHỔNG LỒ dài 3m chui đầu ra

Một nữ khách hàng ở Sydney thì phát hiện con trăn dài ba mét trên kệ hàng. Điều trùng hợp Alati vốn một chuyên gia bắt rắn nên dù chỉ cách nó 20cm người phụ nữ này cũng không mấy sợ hãi. Cô báo cho nhân viên siêu thị lấy dùm mình túi bắt rắn, rồi nhanh chóng bắt con trăn và thả nó vào rừng cây gần đó
Video 07:03 22/06/2022

Nguyễn Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu