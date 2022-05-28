Chú chó vượt 8km đi tìm người chủ cũ, câu chuyện phía sau khiến CĐM rơi nước mắt

Sự việc diễn ra vào ngày 29/4 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.Cô gái tên Zhao tiết lộ, chú chó A Sai đã được cô nuôi trong 8 năm. Thế nhưng, do căn bệnh hen suyễn ngày một nghiêm trọng, cô đành phải nhờ bạn thân chăm sóc thú cưng để tránh tiếp xúc với lông chó. Dù rất buồn nhưng cô cũng không thể làm gì khác. Bởi vậy, cô vô cùng bất ngờ và xúc động mạnh khi thấy A Sai xuất hiện trước cửa.
Video 23:25 28/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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