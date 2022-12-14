Chị vợ "ngầu đét" của năm, tung cước giẫm tơi tả cả chồng lẫn bồ nhí đến cả hai không trở tay kịp

Bắt quả tang chồng ngang nhiên đi cùng nhân tình trên phố, người vợ xông vào đánh rồi thẳng chân giẫm tơi tả cả hai mặc cho anh chồng che chắn nhân tình. Người chồng đã bị vợ tống cổ về nhà, còn cô nhân tình thì kịp tẩu thoát trước khi cảnh sát ập đến.

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