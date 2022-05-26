Chàng trai ngồi trên xe lăn khiến khán giả 'thót tim' trước màn nhảy bungee từ độ cao hơn 9m

Rohan Stills bị gãy xương sống trong một tai nạn tại nơi làm việc vào năm 2016. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản anh tham gia trò chơi mạo hiểm – nhảy bungee, trên chiếc xe lăn. Stills đã nhảy bungee từ độ cao hơn 9m trước sự ngưỡng mộ của nhiều người.

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