Căn bệnh kỳ lạ đã cướp đi thiên thần bé nhỏ của một gia đình, bố mẹ đau đớn tiết lộ: 'Lúc chào đời, con bé không thở hay làm gì cả'

Tưởng chừng cô bé Blakely không thể sống sót qua vài tiếng đồng hồ sau khi sinh, nhưng em đã cố gắng bên gia đình trong vài tháng. Sau đó, thiên thần nhỏ này cũng phải từ giã thế gian, nhưng thời gian đó lại là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bố mẹ em.

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