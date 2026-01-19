Bị cá sấu cắn chặt trong hàm và quăng quật dữ dội, trăn khủng vẫn cố gắng hết sức tìm cách thoát thân và cái kết

Đoạn clip bắt đầu với cảnh con cá sấu sông Nile đang nằm trong vùng nước nông sát mép đập thì bất ngờ bị con trăn tấn công. Đáng tiếc là clip kết thúc trước khi có kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, xét đến những gì con rắn đã phải chịu, cá sấu đã chiến thắng.

