Ẩn mình rồi tung chiêu 'độc', cá sấu hạ gục linh dương chỉ trong chớp mắt

Phát hiện đàn linh dương đang uống nước, con cá sấu từ từ tiến đến tiếp cận. Con cá sấu nằm mai phục cho tới khi một con linh dương xuất hiện, đến gần mép nước. Khi thời cơ tới, sát thủ đầm lầy lập tức phi thân khỏi mặt nước, đớp trúng chân con mồi rồi kéo xuống nước. Cùng lúc này, một con cá sấu khác xuất hiện, cả hai nhanh chóng thưởng thức bữa ăn vừa săn được.
Video 22:47 29/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu