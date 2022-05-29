Ẩn mình rồi tung chiêu 'độc', cá sấu hạ gục linh dương chỉ trong chớp mắt

Phát hiện đàn linh dương đang uống nước, con cá sấu từ từ tiến đến tiếp cận. Con cá sấu nằm mai phục cho tới khi một con linh dương xuất hiện, đến gần mép nước. Khi thời cơ tới, sát thủ đầm lầy lập tức phi thân khỏi mặt nước, đớp trúng chân con mồi rồi kéo xuống nước. Cùng lúc này, một con cá sấu khác xuất hiện, cả hai nhanh chóng thưởng thức bữa ăn vừa săn được.

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