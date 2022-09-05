4 mẹo cực đơn giản nhưng hiệu quả thần kỳ, giúp bạn miễn nhiễm với các bệnh vặt

Như chúng ta đã biết, vi khuẩn và vi trùng tồn tại ở khắp mọi nơi nhưng nếu hệ miễn dịch của bạn đủ mạnh thì vẫn luôn có thể kháng cự lại chúng. Nhưng không phải ai cũng có một hệ miễn dịch tốt. Sau đây là các mẹo cực hữu hiệu để các bạn tránh hẳn được các loại bệnh vặt như cảm sốt, ho, v.v..
Video 21:27 05/09/2022

Đan Hạ (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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