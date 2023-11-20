Toát mồ hôi lạnh cảnh tượng bé trai bị diều khổng lồ nhấc bổng lên không trung, khoảnh khắc rơi thẳng xuống đất ở độ cao 10 mét gây ám ảnh

Vụ tai nạn được ghi lại tại một cánh đồng gần trường trung học ở Pringsewu, Lampung, Indonesia. Hình ảnh ghi lại cho thấy một bé trai 12 tuổi đã bị con diều khổng lồ cuốn lên không trung. Chỉ vài giây sau, khi dây diều đứt, cậu bé rơi thẳng xuống đất ở độ cao 10 mét, trước sự hốt hoảng của rất đông người chứng kiến.
Đời Sống 19:23 20/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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