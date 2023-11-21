Thấy mẹ đang mang thai ngủ quên trên ghế sofa, cậu bé 2 tuổi đã có hành động khiến cộng đồng mạng xúc động

Đoạn clip được ghi lại từ camera an ninh tại một nhà dân ở Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hình ảnh cho thấy một bé trai đang chơi đùa trong phòng khách thì thấy mẹ nằm ngủ trên sofa. Ngay sau đó, cậu bé đã tiến đến xoa và hôn lên bụng trước khi lấy chăn đắp cho mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-me-dang-mang-thai-ngu-quen-tren-ghe-sofa-cau-be-2-tuoi-da-co-hanh-dong-khien-cong-dong-mang-xuc-dong-632123.html