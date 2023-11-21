Thấy mẹ đang mang thai ngủ quên trên ghế sofa, cậu bé 2 tuổi đã có hành động khiến cộng đồng mạng xúc động

Đoạn clip được ghi lại từ camera an ninh tại một nhà dân ở Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hình ảnh cho thấy một bé trai đang chơi đùa trong phòng khách thì thấy mẹ nằm ngủ trên sofa. Ngay sau đó, cậu bé đã tiến đến xoa và hôn lên bụng trước khi lấy chăn đắp cho mẹ.
Đời Sống 06:00 21/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu