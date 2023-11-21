Rùng mình cảnh tượng rắn hổ mang chúa nổi điên, lao lên sân khấu tấn công người xem, chậm một giây có thể xảy ra hậu quả khôn lường

Sự việc được ghi lại tại một buổi biểu diễn rắn hổ mang ở tỉnh Phuket, Thái Lan. Trong một phút người huấn luyện không chú ý, con rắn bất ngờ lao ra ngoài, định tấn công người xem. Khi bị con rắn đe dọa, rất đông người xem tỏ ra hoảng sợ, liên tục la hét. Rất may là mọi được kiểm soát kịp thời không gây ra hậu quả đáng tiếc nào.

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